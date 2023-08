Formazione professionale: tre qualifiche diventano spendibili sul territorio nazionale

Importanti aggiornamenti sulla formazione professionale di tre figure professionali specifiche. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Lavoro e Formazione Elena Chiorino, ha approvato importanti l'attivazione del corso per direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo; inoltre sono stati previsti nuovi requisiti d’accesso per diventare assistente di studio odontoiatrico e aggiornato il percorso formativo per addetto al controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, ovvero il “buttafuori”. Importanti novità con cui il sistema regionale garantisce ai "nuovi professionisti" di poter spendere la qualifica conseguita non più solo in Piemonte, ma su tutto il territorio nazionale.

Corso di formazione per direttore tecnico di Agenzia di viaggio e di turismo

Da oggi per diventare responsabile tecnico dell’agenzia di viaggi e turismo è possibile frequentare uno specifico corso di formazione di 600 ore (di cui 180 in stage) finalizzato al rilascio del Certificato di Qualifica professionale con il quale si potrà richiedere l'abilitazione professionale rilasciata dalle Province e l'inserimento nell'apposito elenco regionale. Solo in specifici casi è prevista l’esenzione dal percorso formativo per coloro che sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto tecnico superiore a indirizzo turistico, una laurea magistrale in progettazione e gestione dei sistemi turistici, un master universitario e un dottorato nelle materie turistiche.



Percorso formativo per i "buttafuori"

E' una delle figure rilevanti per prevenire situazioni di difficoltà per l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone, in particolare durante grandi eventi o nei locali notturni. La Giunta regionale ha modificato e attualizzato la disciplina per i corsi di formazione intervenendo, in particolare, sulla gestione degli esami e sul rilascio del Certificato di idoneità. Il percorso formativo dura 94 ore (di cui 4 di prova finale). I contenuti spaziano dall’area tematica giuridica (30 ore) a quella tecnica (21 ore) a quella psicologico-sociale (39 ore). Il requisito minimo di istruzione richiesto per l’accesso ai corsi è il diploma di scuola secondaria di primo grado.



Nuovi requisiti per accedere al corso di assistente di studio odontoiatrico

La figura professionale dell’assistente di studio odontoiatrico è stata ridefinita in seguito ad un nuovo accordo nazionale. La nuova disciplina regionale, concordata con l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, ha adeguato i requisiti di accesso al corso di formazione: da ora si può accede al corso con l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, vale a dire con la frequenza ai primi due anni del secondo ciclo dopo la terza media, mentre si considera già assolto per chi invece ha concluso la scuola media entro il 2006. Il corso dura 700 ore (300 di formazione teorica ed esercitazioni e 400 di tirocinio), che devono essere erogate da agenzie in possesso di apposito accreditamento regionale. Con la nuova disciplina, i livelli qualitativi della formazione sono elevati, grazie ad una maggiore comunicazione tra le agenzie formative e l’ordine dei medici. Tutti i dettagli sono pubblicati sul sito della Regione Piemonte, nella sezione Istruzione Formazione Lavoro: https://www.regione.piemonte.i<wbr></wbr>t/web/temi/istruzione-formazio<wbr></wbr>ne-lavoro