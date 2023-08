Ciclismo, Ietta terzo nel trofeo Bosetti alla Lucciola FOTO

Samuele Brustia del Madonna di Campagna ha vinto domenica mattina la gara per esordienti valida per il trofeo Bosetti, corsa a Villadossola ed inserita nel programma della festa dell’Unità.

Brustia, con una fuga negli ultimi giri, ha preceduto Umberto Vaselli (Madignanese) ed Edoardo Ietta del Pedale Ossolano. Che ha piazzato Mirko Lucas Maffei al 6° posto e Lorenzo Soldarini al 9°. In tutto 63 partenti, che hanno percorso i 35 chilometri sull’anello cittadino di Villadossola alla media di 35,73 km/h.

Soldarini si è aggiudicato la vittoria nella classifica esordienti 1° anno davanti a Sergio Globo, sempre del Pedale Ossolano.

Nella corsa femminile per allieve vittoria di Erja Giulia Bianchi della Biesse-Carrera alla media di 32,89 km/h, davanti a Anna Bonassi (Mazzano); terza Maria Acuti (Gioca in bici Oglio Po). Tra le Esordienti 4° posto per Anna Longo Borghini del Pedale.

Erano in palio alla Lucciola i troifei Luigi Bosetti, Germano Barale e Romano Zaretti.