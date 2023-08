Cinque borse di studio per studenti di Medicina intitolate alla memoria di Ettore Tibaldi

Il Comune di Domodossola ha avviato il bando di concorso per l’assegnazione di n. 5 borse di studio del valore unitario di € 2.000,00, intitolate alla memoria di Ettore Tibaldi - medico, professore universitario e Presidente della Giunta Provvisoria di Governo della Repubblica Partigiana dell’Ossola - riservate a studenti universitari frequentanti nell’anno accademico 2022/2023 il secondo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41).

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre l’8 settembre 2023 alle ore 12.00.

La domanda corredata della documentazione necessaria dovrà essere inviata in una delle seguenti modalità: solo da indirizzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.domodosola.vb.it; da email non PEC all’indirizzo: cultura@comune.domodossola.vb.it; tramite consegna a mano al protocollo del Comune di Domodossola; per posta all’indirizzo: Comune di Domodossola, Piazza Repubblica dell’Ossola, 1 28845 Domodossola.

Per informazioni sull’avviso è possibile contattare: la dott.ssa Gaia Moriggia - tel. 0324/492312 - email: cultura@comune.domodossola.vb.it.

Il bando di concorso e la domanda di partecipazione sono reperibili sul sito web del Comune di Domodossola.

Questo il link del sito del Comune con i relativi allegati.