Il dottor Noce proseguirà altri due anni come medico di famiglia

In un momento di grande difficoltà per la carenza di medici in molti ambiti, l'Asl comunica che il dottor Guido Noce proseguirà la sua attività per altri due anni. Il dottor Noce, medico di assistenza primaria nell’ambito territoriale 3 (Antrona Schieranco – Anzola d’Ossola - Bannio Anzino – Borgomezzavalle - Calasca Castiglione – Ceppo Morelli - Macugnaga – Montescheno – Ornavasso - Pallanzeno – Piedimulera – Pieve Vergonte -Premosello Chiovenda - Vanzone con San Carlo – Villadossola – Vogogna) ha espresso la volontà di continuare la propria attività fino al compimento dei 72 anni di età.

In virtù della normativa vigente in materia l’ASL VCO ha stabilito di trattenere in servizio il dott. Guido Noce, proseguendo il rapporto convenzionale fino all’età di 72 anni, anche per non creare una grave carenza assistenziale.