Rifiuti: come produrne meno e come smaltirli

Ogni giorno produciamo un gran numero di rifiuti, sia all’interno delle nostre famiglie, sia nelle singole aziende. Si tratta di un problema da affrontare con grande serietà, perché questi rifiuti finiscono per avere effetti negativi sull’ecosistema intorno a noi. Il corretto smaltimento di questi scarti deve essere affidato a aziende competenti, come nel caso di www.anecorifiuti.it, che propone i suoi servizi al mondo delle imprese.

Non dobbiamo pensare solo a come smaltire i rifiuti, ma è necessario iniziare a pensare anche a come ridurre la loro quantità. Nei prossimi paragrafi abbiamo raccolto alcuni consigli utili sia per i privati che per le aziende.

Niente più usa e getta

I prodotti usa e getta sono tra i principali responsabili dei rifiuti che produciamo ogni giorno. Piatti e bicchieri di plastica, così come tovaglie di carta o fazzoletti di vario genere, vengono prodotti con un grande consumo di materie prime, e finiscono per diventare rifiuti dopo un solo utilizzo. Nei limiti del possibile è necessario evitare l’uso di prodotti usa e getta, preferendo soluzioni che possono essere riutilizzate più volte, come bicchieri di vetro o fazzoletti di stoffa.

In determinati settori non si possono adottare questo tipo di limitazioni, come nell’ambito sanitario, dove l’uso di guanti o siringhe usa e getta serve a garantire il massimo igiene, evitando il potenziale contagio.

Ottimizzare le risorse

Le nuove tecnologie possono fare la differenza nel diminuire la produzione di scarti e ottimizzando al tempo stesso le risorse, generando un vantaggio economico non indifferente.

A seconda del settore sono molte le soluzioni che si possono adottare. Il nostro consiglio è quello di contattare dei veri professionisti pronti a proporre nuove opzioni da inserire all’interno della propria impresa.

Riciclare i materiali

Il ciclo vitale di un oggetto è molto semplice: si ricavano le materie prime, si produce l’oggetto, e quando termina di essere utile finisce in una discarica. Attraverso il riciclo possiamo cambiare completamente questo paradigma. Molti materiali possono essere riportati ad uno stato dove possono essere modellati di nuovo, con lo scopo di realizzare altri oggetti. I prodotti riciclati ottengono un doppio obiettivo: riducono l’uso di materie prime e consentono di non accumulare ulteriori scarti nelle discariche.

La raccolta differenziata serve proprio a favorire il riciclaggio, dividendo tra di loro i singoli materiali per poi trattarli nelle opportune sedi. Il riciclo può essere adottato sia dalle singole famiglie, sia dalle imprese. In quest’ultimo caso è importante formare adeguatamente dipendenti e collaboratori, così da creare un clima virtuoso all’interno della propria azienda.

Perché lo smaltimento è così importante

Anche limitando l’utilizzo dei prodotti usa e getta le aziende finiscono comunque per produrre degli scarti, e non tutti possono essere riciclati o riutilizzati. In queste situazioni bisogna affidarsi necessariamente a aziende terze, dotate di tutte le competenze e le qualifiche necessarie per operare lo smaltimento dei rifiuti in maniera corretta.

Ogni tipologia di rifiuti deve affrontare determinate procedure durante la fase di smaltimento, in base anche a quelli che possono essere i pericoli per l’ambiente e per gli esseri viventi. La precisione e la scrupolosità sono fattori fondamentali e da non sottovalutare.