Pallanzeno, nuovo arredo urbano nella piazza della chiesa

Centoventimila euro per sistemare l’arredo urbano della piazzetta vicino la chiesa parrocchiale. L’amministrazione Blardone ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di arredo per la piazza della chiesa. Il Comune interviene con 100 mila euro e gli altri 20 arrivano dai fondi per la montagna. ‘’Sarà riabbellita la zona tra il ristorante il Bracere e la chiesa. Abbiamo anche acquistato una porzione di terreno che era della parrocchia e ora a settembre partiranno i lavori per il nuovo arredo che prevede l’uso di lastre in sasso, usando materiale lapideo ossolano’’ spiega il sindaco Gianpaolo Blardone.