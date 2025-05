Domodossola presenta i centri estivi del 2025 VIDEO

Presentati questa mattina nella sala consiliare del municipio i centri estivi che si terranno nell’estate all’oratorio del Sacro Cuore a Domodossola in via Montegrappa e nella struttura del Collegio Mellerio Rosmini, organizzati dal comune e in collaborazione con l’associazione Tra il dire e il fare.

Per illustrare l'iniziativa alla presenza del parroco don Vincenzo Barone sono intervenuti il sindaco Lucio Pizzi, don Giacomo Bovio, coadiutore del parroco e la docente dell’istituto alberghiero Rosmini Alessandra Emanuelli. Come negli anni passati l'associazione Tra il dire e il fare legata alla parrocchia si avvale a sua volta della collaborazione dell'istituto alberghiero Rosmini per l'organizzazione del centro estivo per i bambini dai 3 ai 6 anni. “Anche per quest'anno, forti dell'esperienza degli anni precedenti - ha detto il sindaco Lucio Pizzi - proponiamo i centri estivi con l'associazione “Tra il dire e il fare” stanziando un contributo massimo di 45mila euro”.

Il centro estivo per i ragazzi dalla prima elementare alla seconda media avrà come titolo “Astrogrest”, avrà inizio lunedì 9 giugno e terminerà il 25 luglio si terrà all'oratorio. Il centro sarà aperto dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle ore 8.00 alle 17.00. Sarà per i ragazzi un tempo di giochi, divertimento e allegria ma anche occasione di crescita. Le attività saranno divise per fasce di età. “Sarà un centro alla scoperta delle stelle e dei pianeti. Un'attenzione particolare – ha spiegato don Giacomo - verrà data al Giubileo che si svolge proprio quest'anno”.

Sono previsti laboratori con canti, balli, sport, danza e anche la redazione di un giornalino per raccontare il grest con foto e interviste. Sono in programma poi gite con il Cai; inoltre il 3 luglio i bambini e ragazzi andranno all' area Multisport Unipol Forum di Assago e il 17 al parco acquatico Ondaland a Vicolungo. L'ultimo giorno del centro è prevista “Ossola day”, ovvero la grande festa di tutti i centri estivi del vicariato.

È possibile scegliere tra il tempo pieno dalle 8.00 alle 17.00 comprensivo di mensa tre giorni a settimana, escluso il giorno della gita al costo di 70 euro settimanali. Il tempo parziale dalle 8.00 alle 13.30 comprensivo di mensa tre giorni a settimana, esclusi i giorni delle uscite al costo di 65 euro settimanali. Il tempo spezzato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 senza mensa al costo di 60 euro settimanali. Il tempo ridotto mattutino dalle 8.00 alle 12.00 senza mensa a 50 euro settimanali oppure pomeridiano dalle 14.00 alle 17.00 senza mensa sempre a 50 euro settimanali. Al costo bisogna aggiungere 5 euro per la tessera associativa “Tra il Dire e il Fare”.

Le preiscrizioni sono aperte da oggi, giovedì 8 maggio, sul sito oratorio.parrocchiadomodossola.it e sui canali social dell'oratorio.

Il centro estivo per i bambini dai 3 ai 6 anni inizierà il 1° luglio e terminerà 18 agosto sempre dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 si terrà al Collegio Mellerio Rosmini. La ricettività massima è di 60 bambini. Anche in questo caso sono previsti diversi laboratori: tra questi quello di cucina e giochi nel parco del collegio. Novità di quest'anno per i bambini del centro sarà la mensa interna a cura degli studenti dell'Istituto Alberghiero Rosmini. Il costo è di 95 euro settimanali a cui vanno aggiunti 25 di iscrizione. Per informazioni contattare l’indirizzo info@alberghierorosmini.it.