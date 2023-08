Io vivo Bognanco: “Dalla maggioranza maggiore trasparenza e una costruttiva collaborazione”

In data 17 agosto si è svolto il Consiglio comunale di Bognanco. Due erano le interrogazioni e una l’interpellanza che la minoranza ha rivolto al Sindaco.

La prima interrogazione riguardava l’abbattimento dell’ippocastano, deliberato ed eseguito nel 2019 a carico del Comune, pur trovandosi la pianta su suolo privato. La geometra dell’Ufficio Tecnico, nel mese di luglio, aveva risposto via mail al gruppo consiliare “Io vivo Bognanco”, giustificando la spesa come intervento comunale su suolo privato ad uso pubblico, in virtù della delibera del 5/6/1997, che destinava l’area privata a parcheggio.

In realtà, dalla piantina allegata alla suddetta delibera, emerge che l’albero si trovava al di fuori del perimetro individuato per l’uso pubblico. In sede di Consiglio è stato appurato che la pianta si trovava in suolo privato non ad uso pubblico, ma il Sindaco ha giustificato la decisione di intervenire per l’abbattimento “perché qui si è sempre fatto così” e in vista di “una futura rivendicazione del terreno”.

Il gruppo di minoranza non si ritiene soddisfatto della risposta, in quanto gli usi e le consuetudini non possono sussistere se contrari alla legge e un’eventuale usucapione del terreno non potrebbe comunque avvenire, essendo altresì mancante l’elemento della buona fede.

La seconda interrogazione riguardava la controversia fra la ditta L.B. s.a.s. e il Comune, per l’affitto degli alpeggi di Vallaro. La risposta del Sindaco non è stata soddisfacente neanche in questo caso, soprattutto per quanto riguarda la gestione della gara d’appalto.

Al momento è esecutiva l’rdinanza N. 00112/2023 Reg.Prov.Cau, tesa a ripristinare la situazione di partenza e si resta in attesa dell’Udienza di gennaio 2024 presso il TAR del Piemonte, che andrà a configurare le responsabilità del caso e a dirimere la questione. Anche in questa occasione, l’informazione nei confronti del gruppo di minoranza e della cittadinanza è avvenuta in maniera frammentaria e tardiva.

L’interpellanza, invece, concerneva l’intervento di ristrutturazione dell’appartamento del Comune, sito in Frazione San Lorenzo. Gli inquilini, una famiglia con un bambino piccolo, da oltre un anno e mezzo vivono provvisoriamente in un appartamento a Campeglio, in attesa di poter rientrare a casa, ma il completamento dei lavori sembra ancora un evento lontano.

Nell’interpellanza, presa a protocollo in data 19/06/2023, si chiedeva di fissare una data di fine lavori concordata con la ditta incaricata e di organizzare una visita con l’Ufficio Tecnico del Comune, per valutare l’andamento degli stessi. Ad oggi non è ancora stata fissata una data.

Il sindaco, in sede di Consiglio, ha invitato la minoranza a prendere contatti con l’ufficio tecnico, al fine di pianificare la visita. Sentito l’Ufficio, si apprende che quanto richiesto potrà avere luogo solo dopo la metà di settembre, al rientro dei tecnici dalle ferie.

Il gruppo “Io vivo Bognanco” ritiene inammissibile il disinteresse nei confronti di una questione così delicata, che acquista ancor più peso se letta alla luce degli impegni elettorali di entrambe le liste, fra i quali figura la volontà di contrastare l’abbandono della valle e incentivarne la ripopolazione.

Per il gruppo di minoranza è prioritario accelerare i lavori in corso e permettere alla famiglia locataria di rientrare nel proprio appartamento al più presto. Di fronte alla costante e persistente pubblicizzazione della realizzazione di opere di pulizia e mantenimento dei luoghi pubblici, da parte del gruppo di maggioranza sui social media, si reputa importante sottolineare le diverse situazioni di malfunzionamento e i disservizi, per stimolare l’amministrazione verso un operato sempre più efficiente, efficace e soprattutto concreto.

Chi siede in minoranza ha il compito di vigilare sull'operato di chi amministra, di dare suggerimenti e anche aiuti, se necessario, nell'interesse della collettività. La cittadinanza deve poter conoscere l’operato dell’amministrazione e “Io vivo Bognanco” ha intenzione di inserirsi nel dialogo amministrativo anche al fine di veicolare le informazioni ai cittadini nel modo più immediato e chiaro possibile.

I consiglieri del gruppo “Io vivo Bognanco”