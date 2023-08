Motorizzazione, la carenza di personale impone la regolamentazione degli accessi

‘’Gli uffici non sono affatto chiusi. Per una migliore organizzazione, stante anche la grave carenza di personale, e garantire un servizio più efficace ed efficiente c'è solo una organizzazione degli accessi’’. Così rispondo dalla Motorizzazione del Verbano Cusio Ossola, la cui sede provinciale è in piazza Matteotti a Domodossola, di fronte alla stazione ferroviaria.

In poche parole la mancanza di dipendenti impone regole e quindi qualche disagio agli utenti. Negli uffici domesi lavorano oggi 13 persone, con una di questa assente per maternità. L'organico previsto sarebbe di 19 dipendenti. Per capirci, gli uffici provinciali di Biella e Vercelli hanno più di 20 dipendenti: la penalizzazione per il Vco è evidente.

Ci siamo rivolti alla Motorizzazione perché alcuni cittadini avevano lamentato l’impossibilità di accedere agli uffici per le pratiche automobilistiche.

Sull’entrata della Motorizzazione, infatti, appare da tempo un cartello che invita gli utenti a scrivere una mail per fissare un appuntamento.

‘’Siamo andati alla Motorizzaione ma nessuno ci apre e quando telefoniamo nessuno risponde dall’altra parte del telefono- hanno affermato alcuni utenti chiamando Ossolanews - . Chi non ha la posta elettronica è tagliato fuori o deve fare riferimento ad amici o parenti che ne sono in possesso’’.

Il problema dei ‘filtri’ messi per accedere agli uffici è però dovuto alla ‘’grave carenza di personale’’.

Un altro segno del disinteresse da parte dello Stato verso gli uffici periferici come quello domese.

‘’Gli utenti professionali accedono quotidianamente in orari prestabiliti e gli utenti previo appuntamento via mail o in casi particolari telefonicamente: rispondiamo a decine di telefonate e mail al giorno’’ spiegano dalla Motorizzazione.

‘’Si danno sia telefonicamente che via mail informazioni e indicazioni anche del sito dove è possibile reperire informazioni e tutta la modulistica necessaria – aggiungono - . In tal modo si evita anche all'utenza di venire più volte con documentazione incompleta con aggravi di costi per loro e di efficienza per l'ufficio. Questa organizzazione consente all'ufficio, nonostante la grave carenza di personale, di essere tra i primi nel Nord-Ovest (Lombardia-Piemonte e Liguria) come tempi di erogazione dei servizi istituzionali (tempi di attesa esami di guida, revisioni veicoli, rilascio patenti etct..)’’.