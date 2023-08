Secondo uno studio dell’Ispra, Vco terra ad alto rischio frane

Vco territorio ad elevato rischio frane. All’indomani della colata di detriti che ha colpito Bardonecchia, è tornato d’attualità il tema della fragilità del Piemonte dove, secondo gli esperti, esiste concreta la possibilità di frane in 9 comuni si dieci. Ciò tradotto, significa che circa 82 mila persone – molte delle quali sono del Vco – vivono in aree a pericolosità di frana considerata “molto elevata”.

A dirlo è una recente tabella elaborata dall’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, rilanciata in questi giorni dal quotidiano La Repubblica. Nel Vco, si diceva, la quota media nazionale del 2,2% sale addirittura al 15,5% ed è la più alta del Paese, un valore paragonabile solamente a quello della Val d’Aosta. “Una cifra – scrive Repubblica – che non deve stupire dato che sia il Vco sia la Val d’Aosta sono zone quasi esclusivamente di montagna”.