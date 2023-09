‘’E’ ancora lì sulla strada il masso caduto. D’accordo che non è in mezzo alla strada ma cosa ci vuole per rimuoverlo?’’ . Si lamentano alcuni residenti di Anzino, la frazione alta di Bannio.

Sulla strada provinciale 139 che da Pontegrande sale ad Anzino, lo scorso 28 agosto, a causa delle forti piogge, è caduto un masso che per fortuna non ha colpito nessuno ed è rimasto sul ciglio della strada, di fatto non impedendo la circolazione. Masso che è ancora lì dieci giorni dopo .