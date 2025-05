Macugnaga, la Prefettura del Vco ha sospeso il sindaco Bonacci dopo l'arresto

Nelle prime ore del pomeriggio di oggi, martedì 6 maggio, la Prefettura del Vco ha sospeso il sindaco di Macugnaga, Alessandro Bonacci, in seguito all’arresto con l’accusa di frode processuale, depistaggio e falso materiale in atto pubblico.

Una decisione attesa, quella della Prefettura, in quanto la legge Severino prevede la sospensione di alcune cariche pubbliche, tra cui quella di sindaco, per chi è sottoposto, con provvedimento non definitivo, a misure cautelari restrittive della libertà personale, tra cui ovviamente anche l’arresto.

La sospensione rimane valida per tutto il periodo di tempo in cui è in atto la misura cautelare. In assenza del sindaco, la gestione del comune passa temporaneamente nelle mani del vicesindaco, in questo caso Claudio Meynet. In casi particolari, la Prefettura potrebbe anche nominare un proprio commissario.