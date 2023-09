Nuovo limite di velocità tra Domo e Villa, un residente: "Ben venga. Servirebbero anche dei velox"

Nei giorni scorsi avevamo dato notizia dell'abbassamento del limite di velocità sul rettilinea che collega Domo a Villa. In pratica si è passati dai 70 km/h precedenti, come spesso accade per le strade extra urbane, ad un limite inferiore di 50 km/h, identico a quello dei centri abitati.

Una scelta, quella della Provincia, che ha fatto storcere il naso a tantissimi automobilisti che sui social hanno postato commenti ironici e non sul nuovo limite, a detta della maggior parte troppo basso per una strada come quella in questione.

Ma c'è anche chi plaude al nuovo limite. E' il caso di alcuni cittadini che vivono nella zona. “E' una strada pericolosa, ben venga il limite a 50 km/h” ci spiega uno di loro, che ha contattato la nostra redazione. “Ho dei figli neopatentati, e uscire dal cancello con le auto che sfrecciano a velocità folli è un'impresa ardua” spiega il domese che rilancia: “Non solo un abbassamento del limite, servirebbero anche dei velox, così forse chi corre troppo inizierebbe ad andare più piano e non metterebbe a repentaglio la vita altrui”.