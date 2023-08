Limiti di velocità abbassati sulla provinciale tra Domo e Villa

Sta diventando una delle strade più a bassa velocità dell’Ossola il rettilineo tra Domodossola e Villadossola.

Ora gli automobilisti devono fare più attenzione perché dopo l’introduzione della striscia continua, dei cartelli di divieto si sorpasso su quasi tutto il rettifilo, dopo i cartelli che avvisano l’attraversamento di ungulati, ora sulla strada provinciale 166 tra i due più popoloso centri dell’Ossola sono stati posati i cartelli con il limite orario di 50 km.

In pratica si è passati dai 70 km/h precedenti, come spesso accade per le strade extra urbane, ad un limite inferiore, identico a quello dei centri abitati.