La Sgamelàa ci riprova, domenica il via all'edizione numero 50

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2023 della Sgamelàa d’Vigezz. La popolare marcia sportiva non competitiva è in programma domenica 10 settembre dopo il rinvio a causa del maltempo dello scorso 27 agosto. Un’importante ricorrenza, quest’anno: si festeggia infatti il 50esimo di questa conosciutissima manifestazione sportiva, da alcuni anni organizzata dal Csi di Verbania affiancata dalla Fidal del Vco.

Tre i percorsi: quello classico di 25 chilometri attraverso i paesi vigezzini; la 10 chilometri e la 3 chilometri.Prevista anche la “Sgamela’a a 4 zampe”.

La distribuzione del pacco gara avverrà sabato dalle 154 alle 20 e domenica dalle 7.30 alle 9.30, sempre al Centro del fondo. Lo start è previsto appunto domenica, alle 9.30, al Centro del fondo di Santa Maria Maggiore.