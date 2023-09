Il Bettelmatt della stagione 2023 è pronto per essere gustato

È giunta al termine anche la stagione 2023 del Bettelmatt, il formaggio color oro che viene prodotto in 7 alpeggi in soli tre mesi di inalpamento, da generazioni di casari che lavorano il latte ancora come tradizione, in questa Terra d’Ossola in Piemonte, nella provincia del Verbano Cusio Ossola.

La storia continua, oggi è ancora nelle mani di uomini e donne che hanno appreso i segreti sin da piccoli e che, anche se raggiunta l’età matura e del riposo, salgono ancora a oltre 2000 metri di quota per produrre il tanto apprezzato formaggio, prezioso, eroico, unico.

Sono Albano Matli 86 anni, Secondino Matli 83 anni, Alberto Mazzurri 77 anni e Adolfo Olzeri 74 anni (che superano i settanta e gli ottant’anni) e portano avanti questa tradizione con passione e dedizione profondissima. Una vita di sacrifici e di fatica, di un mestiere antico che consegnano ai loro figli e nipoti, che condividono con loro l’amore per questo lavoro, portando avanti le aziende agricole.

“Facciamo il formaggio come si faceva una volta – dice Albano Matli il più longevo alpigiano con i suoi 86 anni – sono migliorate le condizioni: luoghi più ampi e puliti, senza fumo negli occhi. Una volta c’era una sola stanza dove facevamo tutto. Salgo ancora all’alpe a dare una mano ai miei figli. È una vita di sacrifici ma di soddisfazione: quest’anno è stata una buona stagione per il formaggio, nonostante la poca pioggia.”

La ricetta è questa: tramandare arte, inclinazione e i segreti della trasformazione del latte in una buona fetta di formaggio che profuma di mottolina, l’erba di montagna caratteristica speciale di questo territorio incontaminato e naturale. Le forme riposano nelle cantine alpine, in attesa del marchio che verrà impresso a fuoco su ogni forma, sotto il controllo dell’Unione Montana Alta Ossola, l’ente proprietario del marchio, che garantisce la gestione dell’operazione, che ne determina la certificazione di originalità di vero formaggio Bettelmatt, per arrivare poi sulle nostre tavole.

Verranno anche distribuite, ai rivenditori e ai ristoratori che scelgono il Bettelmatt, le vetrofanie da esporre nei proprio locali come indicazione dei luoghi dove potere trovare il formaggio Bettelmatt originale.

Sarà possibile ammirare la prima Marchiatura pubblica dell’anno all’Alpe Crampiolo nel Parco Naturale dell’Alpe Devero, domenica 17 settembre, in occasione della “Festa dul Scarghè”, la festa degli alpeggi e degli alpigiani; contemporaneamente alcune forme verranno marchiate al “Cheese” la grande fiera dei formaggi prodotti in tutto il mondo che si svolge a Bra (CN). Un’altra occasione per ammirare questa operazione, sarà anche il 21-22 Ottobre a Biancolatte, l’oro d’Alta Ossola, a Crodo.

Intenditori e appassionati del buon formaggio, preparate le tavole e i palati, il formaggio Bettelmatt è pronto per tutti!

I 7 produttori di formaggio Bettelmatt sono:

“Albrun” di Matli Gianni – Alpe Forno - Baceno

“Alpen” dei fratelli Pennati – Alpe Vannino – Formazza

Massimo Bernardini– Alpe Kastel – Formazza

Fausto Bracchi – Alpe Pojala – Premia

Cristina Bravi – Alpe Morasco/Bettelmatt – Formazza

Gabriele Scilligo – Alpe Toggia/Regina – Formazza

Silvano Matli – Alpe Forno – Baceno

Adolfo Olzeri – Alpe Sangiatto – Baceno