Le previsioni meteo per il fine settimana

Un minimo di pressione collocato al largo della Spagna è richiamato da un'area di bassa pressione presente sulle regioni nord-europee, in tale moto flussi umidi sudoccidentali in quota sono richiamati sulla nostra regione, con conseguenti deboli precipitazioni in particolare sui rilievi meridionali, con quota neve localmente anche a quote collinari. "Il minimo barico - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - progredirà verso est determinando una rotazione della ventilazione da nordovest con un conseguente progressivo rasserenamento del cielo e l'innesco di fenomeni di foehn limitati alle vallate alpine. Cieli sereni anche domenica e lunedì".

SABATO 14 DICEMBRE 2024

Nuvolosità: nuvolosità irregolare al mattino con foschie e banchi di nebbia nelle ore prima dell'alba sulle pianure, copertura in attenuazione fino ad avere cielo sereno o soleggiato, permangono addensamenti sulle creste alpine di confine. Precipitazioni: deboli sparse sui settori alpini occidentali al primo mattino, con quota neve sui 1100-1200 m. Dal pomeriggio nevischio trasportato dal vento sulle creste di confine. Zero termico: in aumento fino ai 1800 m a sud e 1500 m a nord, con valori inferiori intorno ai 1100 m sulle Alpi settentrionali e nord-occidentali di confine. Venti: sulle Alpi occidentali al primo mattino in successiva rotazione da nordovest, di intensità debole o moderata con rinforzi per foehn nelle vallate; deboli dai quadranti settentrionali sull'Appennino; deboli occidentali in pianura.

DOMENICA 15 DICEMBRE 2024

Nuvolosità: cielo generalmente sereno, con addensamenti sulle creste alpine di confine occidentali e settentrionali. Precipitazioni: assenti. Zero termico: stazionario al mattino sui 1600 m; in repentino rialzo dalla sera a partire da ovest fino ai 2500-2700 m. Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali in montagna con locali rinforzi per foehn nelle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali; deboli o localmente moderati settentrionali a quote collinari tra Astigiano e Alessandrino; deboli occidentali in pianura.