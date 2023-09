Domodossola e Domosofia protagonisti di Studio Aperto Mag su Italia Uno FOTO

La mostra di Palazzo San Francesco, il Borgo della Cultura, la cena stellata di Domosofia Gourmet e il festival che animerà la città nel fine settimana, saranno i protagonisti di un servizio a Studio Aperto Mag venerdì sera alle 19.

Il giornalista Mediaset Beppe Gandolfo, editorialista anche per le nostre testate online, ha realizzato lunedì scorso un servizio in città. Lo ha fatto in occasione della cena Domosofia Gourmet che ha avuto come ospite d'eccezione lo chef tristellato Antonino Cannavacciuolo. Ma nel servizio ci saranno anche i piatti preparati da chef e pasticceri che lunedì hanno prestato gratuitamente la loro professionalità per una serata sotto le stelle davvero unica. Nel servizio Giorgio Bartolucci de L'Atelier e William Vicini de La Meridiana presentano il loro risotto, mentre Luca e Antonio Doria dell'omonima pasticceria e Fabio Tisti e Davide Anchisi della Pasticceria Tisti descriveranno il loro dolce autunnale a base di fichi che ha riscosso un enorme successo alla serata di lunedì in via Rosmini. Ci saranno poi spezzoni dedicati alla mostra di Palazzo San Francesco con il curatore Federico Troletti e poi spazio alle immagini degli altri fantastici chef e dei ragazzi della scuola Alberghiera Rosmini, che hanno lavorato tutto il giorno per la buona riuscita della cena.

La puntata lancerà il week end di Domosofia, festival che vede tra l'equipe di organizzatori lo stesso Beppe Gandolfo, ormai diventato domese d'adozione, e fortemente voluto a collaborare dal sindaco Lucio Pizzi e dall'assessore Daniele Folino.

La puntata andrà in onda su Italia Uno a partire dalle 19 di venerdì 15 settembre.