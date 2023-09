Lupo, Panza critica la gestione Life Wolf Alps e chiede il declassamento da specie protetta

Oggi la commissaria McGuinness ha ammesso candidamente che per prendere una decisione in merito allo status di protezione del lupo servono i dati; una dichiarazione alquanto sconcertante, visto che è la stessa Commissione a spendere da anni decine di milioni di euro per il programma Life Wolf Alps, il cui compito dovrebbe anche essere quello di fornire quei dati quindi delle due l’una: o il programma Life Wolf Alps non funziona, oppure c'è qualcosa che non va tra la Commissione e i propri programmi– dichiara l’eurodeputato Alessandro Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e Consigliere per la Montagna del ministro per gli Affari Regionali - Inoltre, le conclusioni tratte dalla commissaria sono a dir poco deludenti, non una presa di posizione, non un obiettivo, se non quello di dire che sarà forse risolto il problema entro la fine dell’anno, ma senza spiegare il come. Ancora una volta dalla Commissione tante parole e pochi fatti – conclude Panza.Così in una nota l’europarlamentare Alessandro Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e Consigliere per la Montagna del ministro per gli Affari Regionali.