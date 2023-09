Quattro milioni per la promozione delle eccellenze agroalimentari piemontesi

L’Assessorato all’Agricoltura e cibo della Regione Piemonte ha aperto il bando 2023 sulla misura 3.2.1 del precedente Programma di sviluppo rurale 2014 - 2022 a sostegno dei consorzi di tutela e delle associazioni di produttori piemontesi per la realizzazione di attività d’informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità nell’ambito di fiere e manifestazioni nazionali e sul territorio UE.

Il bando ha una dotazione finanziaria complessiva di 4 milione di euro.

“Apriamo l’ultimo bando del programma di sviluppo rurale 2014 - 2022 per la promozione dei prodotti agroalimentari di qualità, andando così incontro alle esigenze dei consorzi e delle associazioni di produttori e offrendo un’ulteriore opportunità per partecipare alle manifestazioni fieristiche del vino e del cibo, come le prossime in programma che stanno per avviarsi nei vari territori piemontesi e che riscuotono un particolare interesse da parte degli addetti al settore e non solo - dichiara l’assessore all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte Marco Protopapa - Abbiamo infatti sfruttato tutte le risorse finanziarie a disposizione, che derivano dalle economie del precedente programma di sviluppo rurale, per garantire continuità nelle azioni di promozione, utili a valorizzare sia i nostri prodotti certificati sia il territorio di origine”, prosegue l’assessore regionale Protopapa.

Il bando scade il 30 novembre 2023 ed è pubblicato sul sito della Regione Piemonte al link https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-operazione-321-informazione-promozione-dei-prodotti-agricoli-alimentari-qualita-bando-5

L’Assessorato all’Agricoltura ha comunicato anche che da oggi, 7 settembre 2023, è possibile trasmettere le domande di sostegno, a completamento e perfezionamento di quelle di preadesione obbligatorie, già presentabili dal mese di luglio 2023.

Il bando regionale, aperto nel mese di maggio 2023, è relativo all’intervento SRG03 dello sviluppo rurale del Piemonte 2023-2027 e ha una dotazione finanziaria complessiva di 1.100.000 euro per l’anno 2023.

Il sostegno è rivolto alle aziende agricole piemontesi che aderiscono ai regimi di qualità dei prodotti agroalimentari, istituiti da Unione Europea, Stato e Regione: Dop (denominazioni d’origine protetta), Igp (indicazione geografica protetta), Stg (specialità tradizionali garantite), Doc e Docg per i vini, indicazioni geografiche delle bevande spiritose, vini aromatizzati, sistemi di qualità nazionale per la zootecnia (SQNZ), produzione biologica, sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), sistemi di qualità per il benessere animale, regimi di qualità di natura etica e sociale, indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”.

Possono partecipare al bando le aziende agricole singole o associate, di nuova costituzione o già esistenti, che aderiscono per la prima volta ai regimi di qualità ammissibili o che hanno partecipato ai medesimi regimi nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

Viene assegnato un contributo a fondo perduto a copertura del 100% dei costi sostenuti per la partecipazione al regime di qualità nel periodo di riferimento di ciascuna annualità, fino ad un massimo di 3 mila euro all’anno per ciascun beneficiario e per un massimo di cinque anni.

Il bando scade il 12 ottobre 2023 ed è pubblicato sul sito della Regione Piemonte al link: https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/csr-2023-2027-partecipazione-regimi-qualita-srg03

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-operazione-321-informazione-promozione-dei-prodotti-agricoli-alimentari-qualita-bando-5

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-operazione-321-informazione-promozione-dei-prodotti-agricoli-alimentari-qualita-bando-5