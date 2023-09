Il consiglio comunale domese vota all'unanimità il mantenimento della scuola di Calice

Per il 2024 -2025, in tema di programmazione della rete scolastica in riferimento al dimensionamento scolastico, il comune propone alla Regione il mantenimento della situazione attuale e la deroga per il mantenimento della scuola di Calice. Ieri in consiglio comunale è passata all'unanimità la delibera in merito.

Ad illustrare l'ordine del giorno è stato l'assessore alla Cultura e all'Istruzione Daniele Folino. La delibera negli anni passati veniva votata solo dalla giunta comunale, ma quest'anno, su richiesta della Regione, ha dovuto passare anche in consiglio.

“L'argomento- - ha detto Folino – è stato ampiamente discusso in commissione. A monte ci sono i pareri dei due circoli e della scuola media, per il prossimo anno proponiamo di mantenere aperta in deroga, essendo Domodossola comune montano, la scuola di Calice”.

A proposito della scuola di Calice, l'assessore Folino ha detto: “Ci sono dei parametri positivi che fanno ben sperare sulla crescita della scuola, che ci confermano la bontà della scelta e la qualità dell'offerta. Ci sono famiglie che scelgono Calice non solo perchè residenti nella frazione, ma per l'ubicazione della scuola, la tipologia della struttura e la proposta didattica, tanto che c'è una seconda sezione della scuola materna che ci aiuta ad alleggerire le liste di attesa. Per il resto viene mantenuta la situazione attuale della scuola Floreanini e dei due circoli didattici collocati alle Milani e alle Kennedy”.

Folino non ha nascosto che le linee di indirizzo della Regione in futuro potrebbero portare a scelte diverse, in questo caso l'amministrazione aprirà un tavolo con tutti gli operatori scolastici per eventuali scelte in tema di dimensionamento scolastico.