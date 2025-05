Sport, inclusione e buone pratiche: presentato a Villadossola l’e-book del progetto Erasmus Out & In

È stato presentato lunedì 28 aprile presso “La Fabbrica” di Villadossola l’e-book con le migliori buone pratiche di sport sociale all’aria aperta raccolte nell’ambito del progetto Erasmus+ Out & In – Educazione all’aria aperta e inclusione tra la Provincia del Vco e il Belgio.

Il progetto, promosso da Cooperativa Vedogiovane con la Provincia del Vco e lo sportello Eurodesk, in rete con Canottieri Pallanza e l’associazione belga Loryhan, nasce dalla convinzione che lo sport outdoor sia uno strumento potente di inclusione sociale, capace di sviluppare competenze chiave nei giovani in situazione di fragilità: competenze sociali, digitali e green.

Il lavoro di ricerca ha coinvolto operatori ed enti del territorio piemontese e belga, con interviste, visite studio e raccolta di testimonianze. Il risultato è un e-book che raccoglie dieci pratiche significative messe in campo da realtà del Vco e della Wallonia, a confronto tra loro: esperienze che utilizzano lo sport come motore di benessere, socializzazione e inclusione lavorativa.

Durante l’evento di presentazione, introdotto dagli assessori provinciali Gabriella Pelizzari e Alessio Baldi, sono intervenute alcune tra le associazioni più attive nel settore: Gsh Sempione 82, Canottieri Pallanza, Virtus Verbania, Azzurra Basket Vco, Bocciofila Anpi Crusinallo, Sci Club delle Valli Antigorio Formazza, A Casa di Alice. Il confronto ha evidenziato i benefici concreti dello sport sociale, il ruolo delle reti territoriali e l’importanza della condivisione di approcci tra Paesi.

Il progetto Out & In si propone anche di rafforzare l’integrazione tra politiche giovanili, sociali e sportive. L’e-book è disponibile sul sito outdoorandinclusion.weebly.com e sarà presto accessibile anche in lingua inglese, per favorire la diffusione delle esperienze a livello europeo.