L'aperitivo di Chef in quota tra bollicine ed eccellenze del territorio

Un aperitivo con i sapori del territorio, proposti dalle migliori realtà, e che introdurrà, stimolando le papille gustative, i centoventi commensali alla cena di Chef in quota. Un viaggio, quello della cena benefica proposta da Domobianca365 che inizierà già ad altissimi livelli alle 19, con l'aperitivo in terrazza. Vini e cocktail saranno protagonisti, con Claudio Fiora che proporrà Twist Negroni by Glep con mousse passion fruit e amaretto, Americano e Mi-To Spritz. Fabio Beltrami della Vineria Divino offrirà invece Raboso rosé (Geloso), Raboso rosso (Curioso) e Setteanime mentre il bar Istriano, con Debora Braito, delizierà con il Maximum Blanc de Blancs - Ferrari Trento e Arturo Brut e Arturo Brut rosé delle Cantine Bersano. Spazio anche allo spumante rosé extra dry, Basin, della azienda vinicola EPS con Edoardo Patrone.



Ad accompagnare bollicine e cocktail saranno una carrellata di prodotti eccezionali: Massimo Sartoretti proporrà La Lauscera del Divin Porcello, Francesco Catapano de Le Coccinelle la pizza napoletana 2.0, Eros Buratti della Casera l'Holzofer stagionato 15 mesi, Luca Prata della Trattoria Stazione il sandqich di triglia, salvia e maionese al crudo di Vigezzo e la Mortadella nostrana alla moda "vegia", carotella e croccante alle nocciole. Infine i fratelli Ferraris della Bontà di Magognino serviranno Violino di Magognino, la murtadèla e al lard da Maùgnin.