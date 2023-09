Lo chef Giorgio Bartolucci a Ischia safari, evento di tre giorni dedicato alla cucina mediterranea

Insieme ad altri rinomati chef, anche Giorgio Bartolucci di Atelier Restaurant & Bistrot di Domodossola parteciperà a Ischia Safari, la tre giorni gastronomica ideata dagli Chef Nino di Costanzo e Pasquale Palamaro “per celebrare, a Ischia, i sapori autentici del nostro territorio attraverso l’interpretazione dei grandi protagonisti della migliore cucina italiana”.

Protagonisti sono chef, maestri pizzaioli, artigiani del gusto, pasticcieri e imprenditori del settore food & beverage i quali, con le loro creazioni, raccolgono fondi da destinare ogni anno ad un diverso progetto di formazione dei giovani.

Nel 2022 Bartolucci è stato protagonista della Charity Dinner della prima giornata e quest’anno porterà un piatto legato alla stagionalità, una sorta di omaggio alla bellissima località campana, una melanzana perlina marinata in miso e soia in pasta kataifi croccante con maionese di riccio di mare.



La kermesse ha un obiettivo benefico e quest’anno il ricavato andrà ad un istituto dell’Emilia Romagna che l’associazione promotrice Saperi e Sapori, sta individuando con il supporto di chef del luogo. L’obiettivo principale della no profit è quello di supportare il mondo della ristorazione proprio a partire dalla formazione oltre a creare nuovi legami e connessioni professionali e favorire il confronto tra esperti del settore.

Con il via domenica 17 settembre con la Charity Dinner, la manifestazione, ormai conosciuta ad alti livelli, prevede per l’edizione 2023 una serata aggiuntiva, quella di martedì 19 al Castello Aragonese con la gara di pasticceria che individuerà un Dolce per Ischia, un omaggio all’isola e alle sue tipicità.

Lunedì 18, invece, Festa al Parco Termale Negombo con punti food e stand allestiti per esaltare le eccellenze gastronomiche del territorio, con i 250 protagonisti che propongono piatti e creazioni ispirati al luogo e con materie prime tipicamente locali per valorizzare sempre più la cucina mediterranea.