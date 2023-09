''I lampioni abbattuti vanno riposizionati''

Il Pd con un’interpellanza all’ultimo consiglio comunale ha chiesto di sapere se e quando l’amministrazione comunale abbia intenzione di riposizionare i due lampioni posti nella piazzetta alla salita del Calvario.

“Lampioni che uno dopo l’altro – ha spiegato Ettore Ventrella illustrando l’interpellanza – sono stati abbattuti da incauti automobilisti in manovra”. Veniva chiesto inoltre se l’amministrazione non ritenesse invece opportuno lasciare un maggior spazio a chi volesse usufruire dei pochi ma preziosi parcheggi lì ubicati ” dato che l’illuminazione dei superstiti – ha rilevato Ventrella - risulta più che sufficiente”.

Con l’interpellanza il Pd chiedeva inoltre se l’amministrazione non ritenesse opportuno per conferire un maggior decoro e più sicurezza al piccolo parcheggio una delimitazione con un muretto in pietra e una piccola staccionata questo anche per limitare la crescita incontrollata di vegetazione.

Rispondendo all’interpellanza l’assesssore ai lavori pubblici Franco Falciola ha detto: "E’ impossibile andare a togliere i lampioni in quanto rispondono a normative di illuminazione sul piano stradale. L’amministrazione interverrà invece per la delimitazione del parcheggio. Sul lato del terreno privato sarà realizzato un cordolo a raso e posata una barriera metallica per dare un limite definito all’area parcheggi. Un aspetto che non era stato inserito nella progettazione originaria, è già stato eleborato un progetto con la sovrintendenza. Per i pali sono previste delle protezioni e sicuramente ci sarà una maggiore attenzione dal punto di vista della viabilità".