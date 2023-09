Tempo di derby in Ossola tra Vogogna e Varzese

La Prima Categoria anticipa questa sera alle 20.30 al “Curotti” con Virtus Villa e Comignago, con i biancoazzurri di Giampaolo chiamati a dare continuità alla bella vittoria di domenica scorsa a Gravellona.

Proprio gli arancioni saranno ospiti del Crodo, alla ricerca di punti importanti per la classifica, mentre a Cannobio va in scena la sfida tra le due squadre più deludenti di questo avvio: i ragazzi di Livorno vogliono iniziare la rincorsa alla vetta, ma Tabozzi e i suoi non staranno certo a guardare. Piedimulera e Ornavassese vogliono continuare a fare punti, ma troveranno sulla loro strada rispettivamente Agrano (in casa) e Sizzano (in trasferta). Da segnalare infine il derby ossolano tra Vogogna e Varzese, sfida tra squadre in salute che hanno iniziato bene la stagione.

La giornata:

Virtus Villadossola –Comignago; Cannobiese –Bagnella; Vogogna –Varzese; Crodo -Gravellona San Pietro; Piedimulera –Agrano; Sizzano –Ornavassese; Union Novara –Pernatese: