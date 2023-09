Riscaldamento: trend di vendite positivo sul web per le caldaie Ariston

Ariston continua a essere uno dei marchi più apprezzati dai consumatori per qualità e affidabilità dei prodotti.

Tra gli articoli maggiormente richiesti del noto brand è possibile annoverare le caldaie, che si contraddistinguono per un'elevata qualità dei materiali e per un design lineare ed elegante che le rende adatte ad essere installate in qualsiasi ambiente.

In particolare, è interessante notare come la domanda per le caldaie Ariston sia in costante crescita, soprattutto sul web, con i portali e-commerce specializzati che ormai costituiscono un vero e proprio punto di riferimento per gli acquisti degli utenti.

I canali di vendita online, infatti, permettono in genere di usufruire di prezzi competitivi, così come di un’ampia varietà di modelli in fatto di scelta. In quest’ambito, spicca per esempio Desivero.com, e-store che favorisce un’esperienza di navigazione ottimale, così come una scelta d’acquisto del tutto consapevole: ogni caldaia Ariston proposta dal portale, infatti, presenta una scheda tecnica dettagliata che permette di valutare con attenzione tutte le caratteristiche del modello prescelto.





Le caratteristiche principali delle caldaie Ariston



Le nuove caldaie a condensazione Ariston, presentando tutte una classe energetica elevata, favoriscono un ottimizzazione dei consumi che permette di risparmiare in bolletta e al tempo stesso impattare meno sull’ambiente.

L'alimentazione di queste caldaie può essere a metano oppure, laddove non disponibile, a GPL con prestazioni pressoché identiche. Lo scambiatore delle caldaie Ariston viene realizzato in materiali quali alluminio, silicio o acciaio inox, per avere una resistenza di lunga durata all'umidità e non subire corrosioni.

L’installazione delle caldaie Ariston può avvenire sia all’interno che all’esterno: a questo proposito, è bene ricordare che i modelli pensati per l’outdoor presentano in genere un rivestimento elettrozincato, così da offrire la massima resistenza in condizioni climatiche avverse, come per esempio umidità e intemperie. La resistenza offerta da questi dispositivi è in grado di assicurare performance elevate con temperature fino a -20° C.

Tutte le proposte più all’avanguardia di Ariston si contraddistinguono per display touch screen in vetro temperato dove sono riportati dati e parametri principali.

Infine, è bene ricordare che le caldaie Ariston possono essere utilizzate in abbinamento a un’ampia varietà di dispositivi per la produzione di acqua calda sanitaria e la climatizzazione, che vanno dai boiler alle pompe di calore.





Gli optional delle caldaie Ariston per aumentare il comfort domestico



Le caldaie più all’avanguardia a marchio Ariston si contraddistinguono per una serie di optional molto apprezzati.

Tra questi, spicca senza dubbio la possibilità di connettersi a device elettronici tramite wi-fi: un’opzione che permette di gestire la caldaia da remoto, anche a distanza, regolando le temperature oppure comandandone l’accensione o lo spegnimento.

Se nel modello di caldaia è presente anche l'innovativo Ignition System, oltretutto, si potranno ricevere tramite l'app dedicata statistiche riguardanti le prestazioni del gas utilizzato, con un controllo continuo dei consumi.

Inoltre, oggigiorno Ariston monta sulle sue caldaie innovative una sonda di serie che rileva la temperatura esterna e regola di conseguenza anche quella da erogare: la funzione Auto, per esempio, permette al dispositivo di gestire in autonomia la modalità di riscaldamento migliore. Se invece si desidera intervenire personalmente, si può scegliere una caldaia che presenti la funzionalità Comfort Plus che permette di avere acqua calda in pochissimi secondi quando serve, risultando disponibile anche fino a 30 minuti dopo lo spegnimento.

Ariston NET

Ariston NET è un'app intelligente progettata per gestire soluzioni di comfort termico, offrendo un controllo semplificato e assistenza tempestiva. L'app utilizza l'intelligenza artificiale per comprendere le abitudini e le necessità dell'utente, permettendo di gestire e controllare i prodotti Ariston da qualsiasi luogo.

Tra le funzioni principali ci sono la regolazione della temperatura, la programmazione, il controllo vocale e il geo-fencing. Ariston NET promuove anche la sostenibilità, aiutando gli utenti a monitorare i consumi energetici e a risparmiare fino al 25% di energia. L'app è compatibile con le principali soluzioni IoT come Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Assistant.

In caso di problemi, gli utenti ricevono notifiche in tempo reale e possono usufruire di un'assistenza da remoto 24/7, garantendo un servizio eccellente e proattivo.