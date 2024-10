I vigili del fuoco del Vco protagonisti alla manifestazione "Io non rischio" VIDEO

I vigili del fuoco del Comando del Verbano Cusio Ossola hanno preso parte oggi alla manifestazione "Io non Rischio", organizzata dalla Protezione Civile del VCO. L'evento è stato pensato per approfondire le buone pratiche da seguire in caso di emergenza. Sono stati trattati temi cruciali come la conoscenza dei rischi naturali, le informazioni per la prevenzione e i comportamenti da adottare prima e durante un'emergenza, in collaborazione con i vigili del fuoco.

Quest'anno, particolare attenzione è stata dedicata ai rischi legati agli incendi boschivi. Durante l'evento, sono stati esposti i principali mezzi per contrastare gli incendi di bosco e, grazie al personale del Comando di Verbania, è stata illustrata la catena dell’emergenza, con un focus sulla gestione delle informazioni e sull'importanza della coordinazione tra enti per affrontare un'emergenza di incendio boschivo.