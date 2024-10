Espulso cittadino irregolare con precedenti penali per violenza sessuale

Nell'ultimo periodo la Polizia di Stato ha intensificato le attività di controllo del territorio in Provincia, finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati, con particolare riguardo ai fenomeni illegali in materia di immigrazione clandestina, illegalità e sicurezza urbana.

Nello specifico, le attività volte al rimpatrio dei cittadini stranieri irregolari, traggono origine principalmente dal costante controllo del territorio posto in essere dalla sezione Volanti Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dalle varie Specialità della Polizia di Stato presenti in Provincia e delle altre Forze dell'Ordine.

In particolare, nella mattinata dello scorso sabato 12 ottobre, personale della Polizia Ferroviaria di Domodossola ha individuato, nell'atrio della Stazione Ferroviaria di Domodossola, un cittadino di nazionalità marocchina, giunto in Provincia a bordo di un treno regionale proveniente da Milano. Lo stesso, in esito ad un approfondito controllo effettuato inizialmente dal personale di Polizia operante sul posto e, in seguito, dal personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura, è risultato, oltre che irregolare sul territorio nazionale, altresì gravato da numerosi precedenti penali e di polizia in materia di violenza sessuale in danno di minori, atti persecutori, minaccia e altri reati contro la persona e contro il patrimonio.

Il medesimo è stato espulso e, m considerazione della sua pericolosità sociale, immediatamente accompagnato dagli operatori di Polizia presso il Centro di permanenza per rimpatri di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza.

L' Ufficio Immigrazione della Questura, dotato di specifiche competenze in materia di immigrazione irregolare, e, per tale motivo, punto di riferimento per tutte le forze di polizia operanti in questa Provincia, dall'inizio dell'anno, ha già effettuato 62 espulsioni, di queste, in particolare, 37 sono stati gli Ordini del Questore, e 12 le partenze volontarie. Infine, per altri 2 stranieri irregolari, un senegalese del 1978 e un albanese del 1998, è stato possibile dare esecuzione immediata al Provvedimento di espulsione, tramite accompagnamento coatto alla frontiera.