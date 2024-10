Serie D: esordio amaro per Pediacoop h24 Domo FOTO

Domo parte con Boschi in regia, opposto Borgnis, centrali Iaria e Maiello A., schiacciatori Piroia e De Grandis, libero Maiello S. Un sestetto in parte rimaneggiato rispetto quello della passata stagione. Nonostante questo sono i padroni di casa a condurre la prima parte di set, anche se Verbania gioca sciolta e rimane sempre attaccata nel punteggio. Intorno a metà parziale Domo ha un piccolo passaggio a vuoto, Verbania ne approfitta e si porta avanti, mantenendo poi il vantaggio fino al 21 a 25 finale.

Secondo set fotocopia del primo: Domo parte avanti e mantiene il vantaggio fino a metà del set. In questo momento avrebbe tre-quattro occasioni per allungare il vantaggio, ma commette una serie di errori banali in contrattacco che regalano ad Altiora la possibilità di rimanere nel set. Sul 15 pari poi arriva un black-out di 7 punti: Altiora difende e si porta sul 15 a 22. Il set si chiude 19 a 25.

Nel terzo parziale cambia nettamente il copione: coach Nardin prova a mescolare un po’ le carte inserendo Pennati come opposto, Mancuso come Libero e Sirocchi al centro. Domo finalmente gioca sui suoi livelli e per Verbania non ce n’è. Il 25 a 12 finale la dice lunga sull’andamento del set.