In Svizzera sperimentato un collarino anti-lupo

Infarcito di ferormoni, il collare dovrebbe proteggere le greggi dal grande predatore. La novità è stata riportata da un servizio della Radiotelevisione della Svizzera che racconta come la sperimentazione abbia dato finora risultati incoraggianti nella lotta contro i lupi.

Il collare antilupo nasce dalla collaborazione tra due aziende del Ticino: Studio Alpino e TiBio.

Questa estate la fase test ha coinvolto 26 aziende agricole, per un totale di 1532 animali, di quali 702 sono stati dotati di collare. Le aggressioni non sono comunque mancate: 58 i capi uccisi, 14 animali avevano il collarino. Ma la sperimentazione è avvenuta anche in modo non completo, perché diverse greggi erano stata dotate solo parzialmente di collari.

La Confederazione svizzera ha aiutato la due ditte con un fondo per incrementare la ricerca e sviluppare in modo migliorativo il collarino antilupo. La ricerca ulteriore servirà a prolungare la durata nel tempo dell’efficienza del sistema antilupo e capire meglio a quale distanza il predatore capta i feromoni perché ora lo sentirebbero solo quando sono troppo vicini alle greggi.

‘’Collari, recinti, abbattimento dei lupi sono tutte cose su cui puntiamo’’ replicano gli allevatori svizzeri preoccupati per l’aumento di lupi. Che anche in Svizzera si stanno moltiplicando in modo esponenziale: negli ultimi anni la loro popolazione è aumentata di circa il 30% all'anno.

Preoccupazione che ha raggiunto anche il consiglio federale. Che si è mosso sulla base di accertamenti che dicono che attualmente in Svizzera sono stati identificati 32 branchi di lupi. Nel solo canton Vallese se ne contano 10 per un totale di 70 predatori. Ma, stando al ministero dell'ambiente, ciò che preoccupa maggiormente è il fatto che nel 2019 il numero di lupi era inferiore a 100, nel 2020 poco superiore a 100, un anno dopo quasi 150, l'anno scorso circa 240 e oggi oltre 300.