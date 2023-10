Formazza vuola tenere aperte le Elementari

Formazza ha chiesto il mantenimento in deroga del plesso scolastico di Ponte. La decisione è stata presa unanimemente nel corso dell’ultimo consiglio comunale.

Ogni anno infatti la Regione Piemonte da corpo alla razionalizzazione della rete scolastica statale e pertanto deve provvedere alla definizione del Piano regionale di programmazione per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.

Da qui la necessità di Formazza di avere garantita la scuola per i bambini del paese, scuola che fa riferimento all’Istituto Comprensivo Innocenzo IX di Baceno. La scuola primaria di Ponte ha oggi una pluriclasse di 14 alunni . Per i prossimi cinque anni non è prevedibile un calo degli alunni e quindi occorre salvaguardare la scuola primaria che oggi ha un modulo didattico a tempo pieno