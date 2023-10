Hashi, un mondo di sapori nel Borgo della Cultura domese FOTO

In giapponese Hashi significa Ponte, e Hashi è il nome della gastronomia che ha aperto i battenti poche settimane fa a Domodossola, in via Benedetto Del Ponte. Siamo a due passi da via Briona, nel pieno centro storico, e questa piccola bottega è un angolo di paradiso per chi ama le eccellenze gastronomiche italiane: qui è possibile trovare i migliori salumi e formaggi, come ad esempio alcune vere chicche, dal Ribelle al Bitto, dal Castelmagno al culatello, dal prosciutto dei Nebrodi al lonzino di maiale nero della Valle Anzasca.

E poi ancora lo Spress, il Pecorino Siciliano dop e molti altri ancora. Ma alla gastronomia Hashi ogni giorno è possibile trovare anche piatti pronti e d'asporto come trippa, lingua, insalata russa, rollata di pasta, tonno di coniglio e ossobuco. Alcune preparazioni sono sottovuoto e possono essere rigenerate a casa e consumate come se appena cucinate. La bottega Hashi è il sogno di Sergio Zanetti e della moglie Yukiko. Arrivano entrambi dal mondo dell'hotellerie e hanno lavorato per una vita in Asia. Sergio ha prestato servizio per venticinque anni negli hotel, mentre la moglie Yukiko è giapponese e la sua famiglia, nel paese del Sol Levante, è proprietaria di un albergo. Dopo tanti anni trascorsi all'estero, Sergio e Yukiko hanno deciso di tornare, due anni fa, in Italia e a Domodossola hanno dato vita alla loro avventura.

"Abbiamo voluto aprire un'attività che non facesse concorrenza a quelle già esistenti - spiega Sergio - esistono già diversi negozi che propongono i prodotti della Val d'Ossola, noi vogliamo offrire qualcosa di diverso".

Da qui la scelta di andare alla ricerca delle eccellenze italiane, e anche di prodotti particolari e poco noti. "Accanto ai salumi, ai formaggi e alle conserve - spiega Sergio - proponiamo quotidianamente piatti pronti preparati da mia moglie. Si va dagli antipasti ai dolci, e ogni giorno nel nostro bancone è possibile trovare qualcosa di diverso". Alla bottega Hashi ci sarà presto anche un po' di Asia: "Riceviamo tante richieste per piatti giapponesi, come il Ramen, il sushi o altro. Ci stiamo attrezzando e prossimamente mia moglie Yukiko li inserirà a menu".

Domodossola, Via Benedetto del Ponte 16