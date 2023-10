Fine settimana di festa per la Patronale della Noga

Festa patronale alla Noga il 7 e l'8 ottobre. Sabato sono in programma alcune manifestazioni dedicate ai bambini a partire dalle 15, la principale è pompieropoli. Alle 16 merenda e dalle 17 baby dance e truccabimbi. Alle 18.45 si terrà una serata dedicata al dialetto con la lettura e la premiazione delle poesie partecipanti al concorso Armando Tami, nelle ex scuole della Noga seguirà l'aperitivo dialettale. Alle 21 ci sarà il gioco dell’oca in piazza con premi gastronomici a seguire Dj set Gli zii. Domenica 8 ottobre ore 10 sarà celebrata la messa solenne con la processione con la statua della Beata Vergine del Rosario seguirà alle 12.30 il giro polenta accompagnato da varie specialità. Per prenotazioni per il pranzo chiamare entro il 5 ottobre il 3401507494 oppure il 3356199302. Per tutta la durata della festa funzionerà un bar ristoro in piazza al coperto anche in caso di cattivo tempo.

Alla Noga il dialetto è ancora molto vivo a difendere la parlata dialettale è appunto il comitato festeggiamenti della Noga. Dopo la morte del poeta e grande benefattore villadossolese Armando Tam,i per far crescere altri autori, il comitato festeggiamenti della Noga che ha ideato il concorso di poesia dedicato ad Armando Tami giunto quest'anno alla ventiquattresuima edizione.

Un grande contributo al mantenimento della tradizione dialettale è stato dato in particolare da Felino Sarazzi che nel 2009 ha dato alle stampe il libro “Ul Silabari , accompagnato dai disegni del fratello Adriano, una sorta di guida alla riscoperta dell’antico dialetto di Villa attraverso la storia, le tradizioni, gli usi e i costumi, le argute espressioni e i coloriti racconti popolari di questo antico borgo .

Mary Borri

.

.