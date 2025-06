“Un altro sguardo”: a luglio la biblioteca Contini si trasforma in sala cinema

È stata presentata presso la sala consiliare del municipio di Domodossola la rassegna “Un altro sguardo – Il cinema in biblioteca”, un progetto che nasce dal dialogo tra l’assessorato alle politiche giovanili e un gruppo di giovani utenti della biblioteca civica, desiderosi di dare vita a uno spazio di condivisione culturale e creativa. Quattro gli appuntamenti in programma per il mese di luglio, tutti a ingresso libero fino a esaurimento posti.

A curare l’iniziativa è Jacopo Cutri, giovane domese studente di cinema al Dams di Roma Tre e collaboratore di riviste specializzate come Screen World e Ciak Club, a cui è stata affidata la scelta dei film e la conduzione delle serate. "Abbiamo voluto mantenere il focus sulla dimensione giovanile – ha spiegato – scegliendo titoli legati dal filo rosso del racconto di formazione. Storie di crescita, smarrimento, scoperta e rinascita, in cui ciascuno può ritrovare un pezzo di sé".

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo anche dall’amministrazione comunale. "Stiamo investendo molto sulla biblioteca – ha sottolineato il sindaco Lucio Pizzi – perché crediamo debba essere sempre più uno spazio vivo, dove cultura e socialità si incontrano. In un momento storico in cui mancano centri di aggregazione, poter offrire ai giovani occasioni come questa è per noi motivo di orgoglio".

Per l’assessore Gianluca Iervasi, che ha fortemente voluto il progetto, si tratta del risultato concreto di un lavoro di ascolto e coinvolgimento diretto dei ragazzi, "Abbiamo scelto di attivare un dialogo costante con i giovani che frequentano la biblioteca. È stato proprio da uno di questi momenti di confronto che è emersa l’idea di una rassegna cinematografica. Ho subito colto il valore della proposta e ho voluto sostenerla, perché si inserisce perfettamente nella direzione che vogliamo seguire: offrire spazi, strumenti e occasioni affinché i giovani possano esprimersi, confrontarsi, costruire cultura insieme".

Soddisfazione anche da parte di Marco Blardone, "Siamo contenti che questa rassegna nasca proprio dal confronto con i giovani. La biblioteca vuole essere un luogo aperto, accogliente e dinamico, capace di evolversi e di rispondere ai bisogni di una comunità che cambia". Un altro sguardo invita tutti – giovani e non solo – a tuffarsi nella magia del cinema.

La rassegna prenderà il via venerdì 4 luglio alle ore 21 con una lezione sul linguaggio delle immagini a cura del celebre critico Bruno Fornara, figura di riferimento nel panorama cinematografico nazionale e da anni membro della commissione selezionatrice della Mostra del Cinema di Venezia.

Il secondo appuntamento sarà venerdì 11 luglio, sempre alle 21, con la proiezione de “L’impero del sole” di Steven Spielberg, dramma intenso e poetico che racconta la lotta per la sopravvivenza e il coraggio di un ragazzo inglese rinchiuso in un campo di concentramento giapponese durante la Seconda guerra mondiale.

Venerdì 18 luglio il viaggio continuerà in Irlanda con “The Quiet Girl” di Colm Bairéad, toccante ritratto di una bambina cresciuta in una famiglia incapace di accudirla e del suo delicato percorso verso l’autonomia emotiva, grazie all’incontro con chi le insegnerà ad amarsi.

La rassegna si concluderà venerdì 25 luglio con la visione di “Boyhood” di Richard Linklater, un’opera unica nel suo genere, girata nell’arco di dodici anni, che accompagna lo spettatore attraverso le trasformazioni di una famiglia e del giovane Mason, in un flusso continuo di emozioni che dalla fanciullezza conduce all’età adulta.