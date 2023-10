Monti chiede a sindaco e maggioranza un incontro con la popolazione per l'impianto a biogas

Alcuni giorni fa si è svolto un interessante incontro organizzato dal Comitato Comunità della Bassa Ossola a cui abbiamo partecipato. Prendiamo atto che le preoccupazioni in merito alle potenziali criticità di questo impianto crescono in maniera esponenziale tra le popolazioni locali e anche tra gli operatori turistici della zona. Partecipando all'incontro e ascoltando con attenzione gli argomenti trattati condividiamo che il tipo di impianto che si andrà ad insediare non rappresenta, evidentemente, la scelta più idonea per gestire la frazione organica dei rifiuti della nostra provincia. Siamo, dunque, sempre più convinti della scelta di campo che abbiamo preso e cioè quella di netta contrarietà alla realizzazione dell'impianto previsto. Chiediamo, con forza, che anche la nostra amministrazione comunale torni sui propri passi accogliendo le richieste da noi formulate mesi fa.

Ci auguriamo che il sindaco, il neo assessore delegato e la maggioranza tutta si facciano parte diligente per organizzare al più presto un incontro con la popolazione del nostro comune per illustrare, sia dal punto amministrativo sia dal punto tecnico la situazione dell'arte ad oggi e la situazione futura. Una amministrazione comunale intrisa di contraddizioni e debolissima dal punto di vista politico-amministrativo che promette di cambiare volto, anche dal punto di vista turistico a Colloro con i fondi del Pnrr, e poi pare subire passivamente la scelta di ubicare un impianto di questo genere sul proprio territorio. Ovviamente, in caso di inerzia da parte del sindaco, interverremo con gli strumenti stabiliti dal regolamento a nostra disposizione per incalzare l'amministrazione al fine di ottenere risposte tangibili!

Il consigliere capogruppo di minoranza

Monti Andrea