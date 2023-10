Impianto a biogas, gli operatori turistici si schierano con il Comitato Bassa Ossola

Serata partecipata quella dello scorso 1 ottobre presso il Camping Village Continental davanti a una folta e attenta platea di persone. Gli esperti relatori presenti hanno ribadito alcuni concetti fondamentali e importanti: il sito di Cuzzago-Nibbio non è idoneo (lo stesso Consorzio pochi anni fa disse che in tutta la provincia non vi sono aree idonee per impianti di trattamento rifiuti!); gli impianti a Biogas sono inutili e non rappresentano in alcun modo - anche a livello nazionale - un valore aggiunto né una necessità; essi si giustificano solo sulla presenza di rilevanti finanziamenti e incentivi pubblici; i rischi ambientali sono elevatissimi; le politiche di rilancio turistico degli ultimi decenni saranno vanificate da questa nuova direzione della politica dei rifiuti provinciale, con buona pace dei parchi e delle aree protette e della vivibilità delle nostre zone!

L'enorme preoccupazione espressa nelle domande finali poste dai presenti in sala, è riassunta nella ferma presa di posizione del sig. Tranquillo Manoni, che ha voluto la serata presso la sua struttura e che, con altri operatori turistici (e non solo) di primo livello della provincia del Vco, si schiera ufficialmente con il Comitato Comunità della Bassa Ossola contro questo progetto, ritenendo che vada fermato, a tutti i costi.

Il Comitato, che continua a ricevere richieste da parte di persone interessate e apprezzamento per il lavoro informativo svolto, annuncia intanto prossimi eventi similari in provincia, necessari anche per far comprendere a tutti che la volontà di questo impianto è in capo solo a pochissimi soggetti, i quali non possono in alcun modo detenere il potere di imporlo con forza ad una popolazione che non lo vuole e che non ne necessita.