Ferroni critica la Lega Giovani dopo la presa di posizione contro il Marconi Galletti sugli orari scolastici

Rispetto alla polemica sull'orario dell IIS Marconi galletti Einaudi di Domodossola, ritengo assolutamente inopportuno che un rappresentante di un partito politico di governo, che tra l’altro amministra provincia, regione, entri in modo grossolano in una questione seria che riguarda il tema istruzione, molto caro al sottoscritto che è un insegnante di professione, che si occupa anche di pubblica amministrazione nel ruolo di Sindaco di Crevoladossola (per chiarezza non più iscritto a nessun partito anche se la mia storia la conoscono tutti).

Il signor Stefano Cassani (che non ho il piacere di conoscere), rappresentante delle Lega Vco (giovani), probabilmente ignora l’impianto normativo che sta alla base delle scelte del consiglio di Istituto che sono tutte legate alla volontà di migliorare la didattica e al rispetto delle norme. Affermare che “l'istituto Marconi-Galletti-Einaudi ancora non è riuscito a comprendere i reali problemi” è offensivo verso tutto il corpo docenti dell’istituto (compreso il sottoscritto) che non hanno certo bisogno di lezioncine da chi non si occupa di didattica, ma probabilmente aspira (legittimamente) ad una carriera nella politica politicante, in cui non serve competenza, ma solo la capacità di fare qualche slogan di “bassa lega”.

Quando si contesta il fatto che le lezioni vengono fornite a blocchi di due ore non si ha la consapevolezza che l’orario in un istituto tecnico è anche fortemente legato all’uso dei laboratori e delle palestre che vincolano molto l’organizzazione. Il suo comunicato è di cattivo gusto e potrebbe essere contestato riga per riga, ma essendo evidentemente una provocazione opportunistica per rosicchiare un pochino di consenso, non ne vale certo la pena.

Mi limito ad affermare che serve maggior garbo quando si vuole provare a discutere di cose serie e ci si propone come classe dirigente.

Professor Giorgio Ferroni

Docente presso IIS Marconi Galletti Einaudi Domodossola e componente del consiglio di Istituto