La Lega giovani attacca il dirigente del Marconi Galletti: “E' come distaccato dalla realtà”

Scuole superiori di Domodossola, la Lega Giovani VCO è contraria a quanto è stato deciso in merito agli orari scolastici.

Il liceo Spezia è riuscito a venire leggermente incontro a studenti e famiglie con un approccio più collaborativo mentre l'istituto Marconi-Galletti-Einaudi ancora non è riuscito a comprendere i reali problemi, ma si è limitato ad una risposta opposta e contraria alle esigenze delle parti coinvolte.

Valutiamo l'intenzione del dirigente,che impone due rientri pomeridiani, come distaccato dalla realtà e da ciò che più conta: il benessere psico-fisico degli studenti oltre che il loro apprendimento. Tale volontà sta esasperando gli animi e sta rendendo la scuola sempre più lontana dagli studenti, come invece auspicato dal ministro della Lega Giuseppe Valditara. Ci permettiamo di ricordare che l'istituto Marconi-Galletti-Einaudi, come tutte le scuole domesi, gode di maggiore flessibilità oraria dal momento che è situato in un area a specificità montana, quindi, la volontà di inserire un secondo rientro è da imputarsi alle sole scelte del dirigente.

Oltre ai ben noti problemi riguardanti orari, trasporti e l'insensato doppio rientro, ci preme segnalare come, sempre l'istituto Marconi-Galletti-Einaudi, abbia intrapreso un discutibile modello di distribuzione oraria, che, dicono, sia ispirato ai paesi scandinavi. Tuttavia, quest' anno, per fortuna tale sperimentazione, che avrebbe messo a rischio molti studenti, non è partita ma, nonostante questo fallimento la presidenza ha comunque scelto d'imporre lezioni da due ore tutti i giorni e per tutte le discipline. Con il massimo rispetto consigliamo al preside di ripensare a scelte che, sicuramente prese in buona fede, hanno gettato e getteranno nel caos la scuola che è chiamato a dirigere.

Noi della lega giovani sosteniamo che gli studenti devono essere posti nelle condizioni migliori per una propria crescita personale e culturale. Vogliamo studenti protagonisti e non spettatori nella scena scolastica per uno sviluppo, non solo dello studente, ma di tutte la comunità che ne deriva. Optiamo quindi, per una convergenza di vedute verso un orario più consono per gli studenti che non implichi intere giornate fuori casa senza poter studiare.





Coordinatore provinciale Lega giovani VCO

Stefano Cassani