Vanzone al voto, in corsa solo Massimo Felisati

Dopo tre mandati consecutivi, il sindaco uscente Claudio Sonzogni passa il testimone: l’8 e il 9 giugno, dunque, i cittadini di Vanzone con San Carlo sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo primo cittadino, in occasione delle elezioni amministrative che coinvolgono numerosi comuni ossolani. Per il comune anzaschino c’è un solo candidato: si tratta di Massimo Felisati, che si presenta con la lista “Miglioriamo insieme i nostri paesi”.

Insieme a Felisati, nella lista sono presenti i candidati consiglieri Jacopo Balbi, Paolo Bettineschi, Giuliano Bossone, Elena Ferroni, Andrea Galoppini , Renzo Grossi, Walter Patelli, Gloria Piffero, Roberto Rolando, Sonia Incaudo.