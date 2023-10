"Dispiaciuti per l'abbandono del partito da parte di Stefano Costa"

Stefano Costa ha condiviso tanto con il Partito del nostro territorio, compresa l' iscrizione nel 2022 al nostro Circolo.

Stefano ha retto la Provincia in un tempo particolarmente difficile e ciò è stato – per tutti noi, iscritti di Domo – elemento di sintonia umana e politica.

E' per questo che ci appare strano il metodo “radicale” nella defezione: la discussione nel nostro Partito è sempre ampia e, spesso, va pure oltre il necessario ma, anche con lui, non siamo stati gratificati da alcun confronto.

Non siamo ciechi e ci rendiamo conto che, in qualche maniera, anche in questo caso ha giocato il rifiuto del risultato dell' elezione della nuova Segretaria.

Si può discutere il metodo quanto si vuole, ma l' elezione è stata democratica e sfuggire il confronto interno è segno di immaturità politica.

L' abbandono del PD, che tanta fortuna ha dato a chi adesso lo lascia, sarà sicuramente scaturito da un sincero travaglio interiore che però non ha imposto la rinuncia alle cariche acquisite.

Ci tranquillizza sapere che la formazione che ha prontamente accolto chi si trovava senza casa politica ha anche gratificato loro con altre prestigiose cariche.

Quanto – poco o tanto – abbiamo condiviso resta comunque un valore, ma è da preferire un abbandono quando risulti insanabile l' equivoco rispetto ad un chiaro indirizzo politico, come quello che il PD sta cercando di delineare.

Per noi che restiamo vi è la consapevolezza che ciò che ci sta davanti – sia in sede locale che nazionale - richiede scelte chiare: il nostro Circolo è impegnato a portare il proprio contributo di discussione e confronto, convinto com'è della necessità di avere al centro della propria azione la difesa dei più deboli, e questa chiarezza dovrà mantenersi con quelle forze che, ragionevolmente, dovranno confrontarsi con noi nelle prossime occasioni elettorali.

La segreteria del Circolo PD di Domodossola