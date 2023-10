Italia Viva pronta a diventare l'ago della bilancia dei prossimi appuntamenti elettorali nel Vco

Dal prossimo consiglio il Centro, nuova denominazione di Italia Viva, si costituirà in gruppo in Consiglio provinciale. Lo conferma il neo presidente, Stefano Costa, al termine del congresso costitutivo a palazzo Flaim che ha sancito il passaggio di consegne col predecessore, Roberto Graffietti.



Dopo questo passaggio il capogruppo di Progetto Vco, Emanuele Vitale, rimarrà l’unico rappresentante di Progetto VCO che, da subito, aveva perso Lucio Scarpinato passato con il presidente Lana, garantendogli la maggioranza dei consiglieri, pur rimanendo nella maggioranza di centrosinistra a Verbania.



Ma il dialogo privilegiato, conferma Costa, sarà sempre orientato a sinistra. Soprattutto a Verbania in vista delle elezioni dell’anno prossimo, linea confermata a sua volta da Cinzia Vallone.

“Dialogo privilegiato” dicono entrambi ma, par di capire, non esclusivo come traspare dal giudizio tranchant del leader politico, il senatore Enrico Borghi, sull’ultima assemblea del Pd verbanese che ha eletto coordinatore cittadino Davide Molinari.

“Prendiamo atto – questa la valutazione di Vallone – dell’accordo fra le due componenti, dell’appoggio al nuovo segretario del sindaco Silvia Marchionini e delle dichiarazioni di Molinari di voler impostare la prossima campagna elettorale in continuità con quanto fatto dall’Amministrazione Marchionini”.



Il primo compito del neo presidente Costa sarà quello di fare un censimento degli iscritti visto che la modalità on line consentirà solo ad elezioni svolte di avere l’esatta contezza degli iscritti provinciali da coordinare nel suo ruolo di presidente.

Fondamentale sarà il confronto su temi specifici, con modalità già sperimentate in occasione delle ultime elezioni di Omegna, con le altre forze di centro di Azione e Più Europa e con i loro rappresentanti.