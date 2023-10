Intercultura presenta i nuovi programmi di studio all'estero

Il centro locale di Domodossola di Intercultura organizza il 20 ottobre alle 20.30 un incontro nella sede dell'associazione Ada, in vicolo Facini 11. Durante la serata saranno presentati i prossimi programmi e le borse di studio per partire all'estero con Intercultura.

Si tratta di periodi di studio e soggiorno per i ragazzi che possono andare da poche settimane all'intero anno scolastico.

Protagonisti dell'incontro saranno, oltre alla presidente Irene Vesci e alla vice presidente e responsabile dei programmi all'estero Elisa Corsini, alcuni ragazzi che spiegheranno, attraverso il proprio racconto, che cosa significhi trascorrere una parte importante della propria vita con un'altra cultura, tra sfide, difficoltà, benefici e ricordi di momenti speciali vissuti con nuovi amici provenienti da tutto il mondo. Interveranno: Letizia Guenza e Letizia Giannoni che hanno frequentato nel 22/23 il programma scolastico annuale negli Stati Uniti e in Paraguay e alcuni studenti stranieri che si trovano in Ossola per un programma scolastico: Rona Načak dalla Turchia che frequenta l'indirizzo socio-sanitario all’Istituto Marconi, Diego Mendez dal Messico che frequenta l' indirizzo di informatica sempre al Marconi.