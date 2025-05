Punto Digitale Facile, tra maggio e giugno focus sui servizi scolastici online

Proseguono le campagne informative per i cittadini che vogliono orientarsi nelle molteplici opportunità di utilizzo dei servizi digitali messi a disposizione dalla pubblica amministrazione. Dopo aver approfondito le funzionalità del portale Inps, dell'Agenzia delle Entrate e della regione Piemonte, i facilitatori operativi nei venti sportelli del Vco (l’elenco con i relativi orari aggiornati e contatti è consultabile sul sito www.bibliotechevco.it/facilitazione-digitale) tra maggio e giugno dedicheranno le proprie competenze per illustrare ai genitori i principali servizi scolastici online.

Gli sportelli, che coprono tutto il territorio provinciale e puntano a sviluppare e incrementare le competenze digitali dei cittadini al fine di favorire il superamento del divario digitale e sostenere l’inclusione sociale, sono tasselli fondamentali di un progetto coordinato dal comune di Verbania, in collaborazione con i tre Consorzi dei Servizi Sociali e l'area interna della Valle Ossola.

Le porte dei punti digitali tornano dunque ad aprirsi per assistere gratuitamente i genitori in un primo approccio al mondo digitale per il percorso formativo dei propri figli. Nello specifico, durante i mesi di maggio e giugno le ragazze e i ragazzi presenti capillarmente nel Verbano, nel Cusio e nell'Ossola potranno supportare per esempio i genitori nella conoscenza del registro elettronico, piattaforma digitale utilizzata dalle scuole per gestire in modo informatizzato le principali attività amministrative e didattiche relative agli studenti. Il registro online, che ha ormai sostituito i registri cartacei tradizionali, ha reso più semplice e trasparente la comunicazione tra scuola, insegnanti, studenti e famiglie, per questo è dunque fondamentale capirne il funzionamento.

Un focus particolare in questa nuova fase del progetto verrà riservato ai pagamenti digitali: i referenti presenti agli sportelli potranno assistere gli utenti per prendere dimestichezza con servizi sempre più importanti, come PagoPA, la piattaforma che consente ai cittadini e alle imprese di effettuare pagamenti verso la pubblica amministrazione in modo semplice, sicuro e tracciabile. Utilizzando PagoPA è possibile pagare non solo il bollo auto, ma anche servizi scolastici come la mensa o iscrizioni, tasse, e ancora servizi sanitari e molto altro. Assistenza verrà data anche per le iscrizioni ai centri estivi che prevedono l'utilizzo di piattaforme digitali o l'invio di moduli online.

Gli sportelli, inoltre, sono a disposizione dei cittadini tutto l'anno per molti altri servizi, dai più elementari ai più complessi, con un'attenzione particolare verso gli utenti più anziani o i meno propensi all'approccio digitale. Un progetto, dunque, di vera inclusione digitale, una rete di punti di facilitazione digitale, in cui i giovani si mettono al servizio della collettività.