Clima, pace e sostenibilità: una giornata sull'Europa al liceo Spezia

Il Liceo “Giorgio Spezia” ha celebrato la Giornata dell’Europa ospitando un incontro speciale, in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale (Upo). Una mattinata vissuta tra racconti di scambi internazionali, riflessioni sulla pace, il clima e progetti per la sostenibilità.

L’evento - intitolato “L’integrazione europea dei giovani a 75 anni dalla Dichiarazione di Schuman” - è servito ad evidenziare il valore dell’incontro tra giovani, formazione e cittadinanza attiva, soprattutto in un momento cruciale per il futuro dell’Unione. Un confronto tra gli studenti dell’Upo e quelli del Liceo su temi centrali per il futuro dell’integrazione europea: dalla pace ai diritti, dall’ambiente alla sostenibilità.

‘’I nostri studenti – spiegano dal Liceo Spezia - hanno avuto l’occasione di fare disseminazione Erasmus, ovvero di raccontare all’esterno ciò che stanno vivendo all’interno della scuola grazie al progetto Erasmus+, che da quattro anni rappresenta un pilastro della proposta formativa dell’istituto.

E’ stato presentato anche un intervento dedicato alla COP29, spiegando in modo chiaro e coinvolgente cosa sia la conferenza sul clima e quale ruolo strategico possa svolgere l’Europa nella sfida globale della sostenibilità. Con il supporto di dati, grafici e riferimenti agli Accordi di Parigi, gli studenti hanno illustrato gli obiettivi europei per la neutralità climatica entro il 2050, collegandoli anche ad azioni concrete a livello locale. Il loro messaggio finale è stato un invito alla responsabilità collettiva e individuale: la sostenibilità inizia da piccoli gesti quotidiani’’.

Apprezzato anche il contributo intitolato “Un’Europa che si vive”, in cui i ragazzi del liceo linguistico hanno condiviso le loro esperienze Erasmus in Spagna, Germania e Francia. A partire dallo scambio ad Alcázar de San Juan, incentrato sulla protezione ambientale, passando per il progetto a Bad Wimpfen, dedicato alla sostenibilità nella moda e nell’alimentazione, fino all’esperienza Transalp in Francia, fatta di immersione culturale e quotidianità scolastica vissuta insieme. Queste esperienze hanno mostrato come Erasmus sia molto più di uno scambio linguistico: Erasmus è apertura, confronto, costruzione di legami e identità europea.

La giornata si è chiusa con la presentazione del progetto “Camden Town a scuola”, iniziativa Erasmus legata al mondo della moda sostenibile, che ha coinvolto gli studenti in riflessioni e attività pratiche per promuovere un consumo più etico e responsabile.

Una giornata di disseminazione Erasmus e di riflessione condivisa, in cui studenti e docenti hanno dimostrato che l’Europa non è solo una realtà istituzionale, ma un orizzonte concreto fatto di volti, progetti, relazioni e impegno quotidiano.

Nel cuore dell’Ossola, il Liceo Spezia conferma il suo ruolo di avamposto educativo e culturale aperto all’Europa e al futuro.