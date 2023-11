Tanta gente in piazza Mercato per l'ultimo saluto a Vic Vergeat

Domodossola oggi pomeriggio si è stretta attorno alla famiglia di Vic Vergeat per l’ultimo saluto al cantautore e chitarrista scomparso lo scorso 1 novembre.

Una folla commossa ha preso parte al funerale con rito civile svoltosi nel pomeriggio sotto i portici di teatro Galletti. In prima fila la sua famiglia: composta dalla moglie Carmen Corradini e dai figli, Kim e Neve. Accanto a loro tanti musicisti con cui ha collaborato nel corso della sua lunga carriera musicale. C’era chi come la cantante svizzera Mary Birch lo ha conosciuto agli esordi della carriera, ma anche chi lo ha affiancato in età più matura: Michele Guaglio, Sara Piola solo per citare alcuni nomi. Il ricordo dell’artista e dell’uomo rivissuto nelle parole di Filippo Casaccia il giornalista di Rolling Stone arrivano qualche anno fa a Domodossola per un’intervista e poi diventato amico.

La passione per la vita e la musica raccontate con forza e dolore dall’amata moglie Carmen Corradini: “Era un uomo non facile. Carattere spigoloso. Abbiamo vissuto tante cose assieme, momenti belli, altri difficili e non sono mancate crisi ma siamo sempre stati l’uno per l’altro. Un amore grande che spero ognuno di voi possa vivere. Era uno spirito libero. Un uomo dal grande cuore. La malattia negli ultimi anni lo ha accompagnato. Ma ha continuato a suonare sino alla fine. Amava la vita e la musica. Il mio non è un addio o un arrivederci. Perché tu sarai sempre con me” il congedo struggente di Carmen Corradini.