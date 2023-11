Quasi 10 mila metri cubi di materiale da rimuovere nel torrente Melezzo

Troppo materiale nell’alveo dei corsi d’acqua. Per questo, per evitare problemi in caso di piene del torrente, è stata prevista l’asportazione di materiale litoide depositatosi con le precedenti alluvioni nel torrente Melezzo Occidentale. Il tratto interessato è quello a monte del ponte che dalla statale 337 conduce a Masera e nel tratto a cavallo della passerella pedonale.

La ‘massa’ di materiale da rimuovere sarebbe pari a 9.973,94 metri cubi. Un tema di stretta attualità quello della sicurezza dei corsi d’acqua, purtroppo oggetto di esondazioni come ci insegnano le alluvioni in Ossola ma anche in altre zone d’Italia.

L’intervento programmato a Masera prevede la realizzazione di una savanella centrale che indirizzi lo scorrimento delle acque nella zona centrale del torrente, in modo tale da preservare l’erosione delle opere di difesa spondale.

Il Settore regionale della Direzione Opere Pubbliche e Difesa del Suolo aveva chiesto al Comune di Masera di esprimere un parere dopo che per altro la situazione era stata già segnalata dall’amministrazione Bianchi . Che ora ha dato il via libera all’intervento.