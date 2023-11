Elia Cosentino conquista il titolo internazionale di Kickboxing VIDEO

Milano ha vissuto una serata di emozioni intense durante il recente incontro di kickboxing, dove il talentuoso Elia Cosentino ha trionfato non solo sul ring ma anche a livello internazionale. Il giovane campione ha affrontato l'egiziano Mohamed Arafat Elbat, noto come Mido, in un match disputato a contatto pieno che ha catturato l'attenzione degli appassionati.

Sotto la guida attenta del padre coach Luca, Elia Cosentino ha dominato tutte e tre le riprese, sfoggiando colpi precisi e sequenze di calci e pugni impeccabili. "Affermarsi è difficile, e confermarsi lo è stato ancor di più," ha dichiarato il coach, sottolineando l'impegno costante del team nel perfezionare ogni aspetto del gioco. "Abbiamo stavolta anche lavorato di più sugli spostamenti. Piedi a terra, dedizione, disciplina, sacrificio sono armi per poter ambire ai prossimi traguardi."

Il giovane campione, con il suo stile unico e la determinazione inarrestabile, ha dimostrato che la strada per il successo è costellata di duro lavoro e impegno costante. "Le parole spesso possono essere fraintese, perciò preferiamo lavorare sodo e mostrare i fatti," ha sottolineato il coach Luca, evidenziando la filosofia del team che punta sui risultati concreti.

Il successo di Elia Cosentino non sarebbe stato possibile senza il sostegno caloroso di coloro che hanno seguito e supportato il suo percorso. "Ringraziamo chi ci ha supportato con messaggi sinceri di affetto, i fan sono la nostra forza trainante e il loro sostegno fa sempre piacere," ha dichiarato il team, riconoscendo l'importanza della community che ha seguito il percorso del campione con affetto sincero.

In conclusione, la vittoria di Elia Cosentino a Milano non è solo un trionfo personale, ma rappresenta anche un importante passo avanti nella sua carriera internazionale. Il giovane campione continua a ispirare con il suo talento e la sua dedizione, lasciando il segno nel mondo del kickboxing.