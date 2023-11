Lunedì i funerali del cacciatore morto in Val Moriana

Profonda commozione in valle Anzasca per la morte di Rosario Loseggio, 61 anni, deceduto sabato mattina durante una battuta di caccia in valle Moriana. L’uomo si è accasciato poche centinaia di metri dopo aver lasciato l’auto e imboccato il sentiero che sale verso la valle. Un infarto gli ha stroncato la vita. Vani i soccorsi.

I funerali si terranno lunedì 20 alle 14,30 nella chiesa di Calasca, paese dove Loseggio abitava in località Calasca Dentro. Lascia la moglie Giancarla, le figlie Veronica e Linda.