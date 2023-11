Un grosso cervo a spasso per le vie di Domo. E' stato segnalato da Maurizio Vittoni, edicolante di via Binda che, come ogni mattina, durante il giro di consegne, ha intravisto un cervo correre in via Castellazzo, per poi proseguire verso i parcheggi del Tigros. Come testimonia il video, dopo l'animale ha proseguito verso via Ballarini.

Non è la prima volta che accade un episodio di questo tipo, recentemente nella zona del liceo Spezia c'erano stati alcuni avvistamenti di cinghiali.